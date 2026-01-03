Liderul Iranului cere reprimarea protestelor: „Revoltații trebuie puși la punct”

Afirmația liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a fost rostită sâmbătă într-un discurs televizat, după o săptămână de demonstrații alimentate de prăbușirea economiei iraniene. Protestele s-au extins în mai multe regiuni ale țării și s-au soldat cu cel puțin 10 morți până acum. Este pentru prima dată când Khamenei comentează public demonstrațiile declanșate de deteriorarea situației economice, iar declarațiile sale sunt interpretate ca un semnal de undă verde pentru o reprimare mai dură din partea forțelor de securitate.

Avertisment pentru „revoltați”

În intervenția sa, citată de Associated Press, ayatollahul a încercat să facă o distincție între cetățenii care protestează din motive economice și ceea ce el a numit „revoltați”, sugerând că doar primii pot fi ascultați de autorități.

„Cu protestatarii se poate discuta, iar oficialii trebuie să vorbească cu ei”, a afirmat Khamenei într-un discurs difuzat de televiziunea de stat. „Dar nu există niciun folos în a vorbi cu revoltații. Revoltații trebuie puși la punct”. Liderul iranian a folosit termenul „revoltați” pentru a se referi la participanții violenți la proteste, instigatori, pe care îi separă de protestatarii cu revendicări economice.

Israelul și SUA, indicate drept surse ale protestelor

De asemenea, el a susținut că protestele sunt alimentate din exterior, indicând Israelul și Statele Unite, și a pus prăbușirea monedei naționale pe seama „inamicului”.

„Un grup de oameni instigați sau plătiți de dușman se află în spatele comercianților și negustorilor și scandează sloganuri împotriva Islamului, Iranului și Republicii Islamice. Acesta este lucrul cel mai important”, a spus Khamenei, fără să ofere dovezi.

Protestele s-au răspândit și au devenit violente

În peste 100 de localități din 22 dintre cele 31 de provincii ale Iranului au fost raportate proteste. Mișcările sunt considerate cele mai ample din țară de la demonstrațiile din 2022, declanșate de moartea unei tinere reținute de poliție pentru că nu purta hijabul potrivit regulilor impuse de autorități.

În ultimele zile, protestele din Iran au degenerat în violențe în mai multe zone ale țării. O explozie produsă într-un oraș din centrul Iranului a ucis un bărbat. În vestul Iranului, un membru al forțelor de securitate Basij a murit într-un atac armat. Gruparea paramilitară face parte din structurile Gărzilor Revoluționare, care răspund direct în fața ayatollahului și au fost implicate în reprimarea violentă a protestelor din 2009 și 2022.

Tensiunile au depășit granițele

Situația din Iran este complicată de reacțiile internaționale. Președintele american Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea interveni dacă Iranul „ucide violent protestatari pașnici”, declarație care a provocat un răspuns furios din partea oficialilor iranieni.

Discursul puterii, contrazis de analiști: nu există instigatori

Analiștii apreciază că, deși protestele ar putea continua, regimul de la Teheran dispune de un aparat de securitate suficient de puternic pentru a le înăbuși.

Deși liderul iranian vorbește despre instigatori, analiștii spun că protestele nu sunt coordonate, ci au izbucnit spontan, din nemulțumirile populației. „Iranul nu are o opoziție internă organizată. Protestatarii acționează cel mai degrabă spontan. Regimul ar suprima probabil acest tip de disidență fără a pierde controlul asupra țării”, a transmis grupul american de analiză Eurasia.