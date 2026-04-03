Prima pagină » Știri externe » Liderul militar din Burkina Faso spune că țara trebuie să „uite" de democrație

Liderul militar din Burkina Faso spune că țara trebuie să „uite” de democrație

Democrația „ucide”, iar oamenii din Burkina Faso trebuie „să uite” de ea, a declarat liderul militar al țării într-un interviu difuzat de televiziunea de stat.
Iulian Moşneagu
03 apr. 2026, 18:52, Știri externe

Căpitanul Ibrahim Traoré, care a preluat puterea printr-o lovitură de stat în urmă cu trei ani, a sugerat că majoritatea africanilor nu își doresc sistemul democratic și că Burkina Faso are propria abordare, fără a oferi însă detalii, relatează BBC.

Inițial, Traoré a promis că va restabili guvernarea democratică în statul din Africa de Vest până în iulie 2024, însă cu două luni înainte de termen a anunțat că va rămâne la putere încă cinci ani.

În ianuarie, autoritățile au anunțat interzicerea tuturor partidelor politice, ca parte a unui plan de „reconstrucție a statului”.

În interviul difuzat joi seară, Traoré a spus: „Oamenii trebuie să uite de problema democrației. Democrația nu este pentru noi”.

„Uitați-vă la Libia, este un exemplu apropiat de noi”, a spus liderul în vârstă de 38 de ani, care se prezintă drept un lider revoluționar ce se opune imperialismului occidental.

„Oriunde încearcă (puterile occidentale) să impună democrația în lume, acest lucru este însoțit de vărsare de sânge”, a spus Traoré.

Burkina Faso, la fel ca Mali și Niger, s-a îndepărtat în ultimii ani de cooperarea cu statele occidentale, în special cu Franța, în lupta împotriva grupărilor islamiste active în regiune. În schimb, cele trei țări s-au orientat către Rusia pentru sprijin militar.

Traore a fost acuzat de reprimarea opoziției, a presei și a organizațiilor civice. Potrivit unui raport Human Rights Watch publicat joi, peste 1.800 de civili au fost uciși în Burkina Faso de la venirea lui Traoré la putere, în 2023. Două treimi dintre cazuri sunt atribuite armatei și milițiilor aliate, iar restul militanților islamiști.

