Liderul taliban: Dumnezeu îi va pedepsi aspru pe afganii nerecunoscători pentru conducerea islamică

Talibanii au preluat controlul asupra Afganistanului pe 15 august 2021, după retragerea forţelor SUA şi NATO la finalul unui război de două decenii.

De atunci, ei şi-au impus propria interpretare a legii islamice asupra vieţii cotidiene, inclusiv restricţii drastice pentru femei şi fete.

Akhundzada, care apare foarte rar în public, a afirmat, în declaraţie, că afganii au îndurat greutăţi şi au făcut sacrificii aproape 50 de ani pentru ca legea islamică, Sharia, să fie stabilită. Sharia a salvat oamenii de „corupţie, opresiune, uzurpare, droguri, furt, jaf şi prădare”.

Declaraţia sa a fost distribuită pe platforma X de purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid.

„Acestea sunt mari binecuvântări divine pe care poporul nostru nu trebuie să le uite şi, cu ocazia comemorării Zilei Victoriei (15 august), să-i mulţumească lui Allah Atotputernicul pentru ca binecuvântările să se înmulţească,” a spus Akhundzada. „Dacă, împotriva voinţei lui Dumnezeu, nu vom arăta recunoştinţă pentru binecuvântări şi vom fi nerecunoscători, vom fi supuşi pedepsei severe a lui Allah Atotputernicul”.

Miercuri, la o şedinţă a Cabinetului din Kandahar, Akhundzada a spus că stabilitatea guvernului taliban depinde de dobândirea cunoştinţelor religioase.

El a îndemnat la promovarea conştientizării religioase, descurajarea comportamentului imoral, protejarea cetăţenilor de ideologii dăunătoare şi instruirea afganilor în materie de credinţă şi religie, potrivit declaraţiei unui alt purtător de cuvânt guvernamental, Hamdullah Fitrat.

Akhundzada a ordonat Primăriei Kabul să construiască mai multe moschei, iar accentul general a fost pus pe identificarea mijloacelor de „consolidare şi fortificare” a guvernului islamic, a spus Fitrat.