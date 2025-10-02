Lituania construiește adăposturi antiaeriene: „Trebuie să ne pregătim”

Pe fondul temerilor că ar putea fi chiar următoarea țintă a Rusiei, Lituania încurajează construirea de adăposturi antiaeriene. Îngrijorările s-au amplificat după ce în ultimele săptămâni au existat mai multe incursiuni ale dronelor și aeronavelor rusești în țările vecine și în cele aflate pe flancul estic al NATO.

Momentan, nu toate comunitățile nu au răspuns încă apelului, însă jurnaliștii AFP au văzut subsolul unui bloc de apartamente din capitala țării, Vilnius, unde se amenaja un buncăr în caz de război, relatează France24.

„Oamenii voiau să se simtă în siguranță, să știe că se pot ascunde de bombardamente și război pentru cel puțin câteva zile. Am convenit că trebuie să ne pregătim”, a spus Vidas Magnavicius, președintele asociației locatarilor clădirii.

În contextul războiului din Ucraina, dar și a amenințărilor Rusiei, autoritățile din Lituania îndeamnă consiliile locale și comunitățile locale să accelereze construirea de adăposturi antiaeriene.

Ultimele date comunicate de guvern în această vară arată că în Lituania există 6.453 de adăposturi care pot găzdui aproximativ 1,5 milioane de persoane, reprezentând aproximativ 54% din populația țării.

Oficialii din Vilnius vor să modernizeze 32 de adăposturi antiaeriene

Într-o declarație pentru AFP, oficialii din Vilnius au declarat că intenționează să modernizeze cele 32 de adăposturi antiaeriene ale orașului. Acestea vor trebui să fie gata în termen de 12 ore de la declanșarea unei situații de urgență.

„Noile blocuri de apartamente și clădirile publice mai mari din Lituania trebuie să aibă acum adăposturi antiaeriene, ceva ce țările cu un nivel ridicat de pregătire pentru apărare civilă, precum Finlanda și Elveția, fac de zeci de ani”, a spus Donatas Gurevicius, reprezentant al departamentului de pompieri și salvare din Lituania.

Anul trecut, ministerul lituanian de Interne a lansat un program de apărare civilă, punând la dispoziție zeci de milioane de euro municipalităților pentru modernizarea buncărelor.