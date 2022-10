LIVE TEXT Războiul din Ucraina, ziua 236. Mai multe explozii în centrul Kievului, atacat cu drone kamikaze: cel puţin trei morţi şi mai mulţi răniţi. Zelenski: „nu ne vor distruge” / Centrala nucleară Zaporizhzhia a fost din nou deconectată de la alimentarea cu energie externă / 9.000 de soldaţi ruşi vor fi trimişi în Belarus / Copii ucraineni, „adoptaţi” de ruşi

Un oficial din cadrul biroului prezidenţial ucrainean a declarat că cel puţin trei persoane au fost ucise în urma unui atac cu drone ruseşti asupra unei clădiri rezidenţiale din Kiev.

Kyrylo Tymoshenko, şeful adjunct al biroului preşedintelui Volodimir Zelenski, a mai anunţat pe Telegram că 19 persoane au fost salvate din clădirea rezidenţială şi că lucrările de salvare continuă.

Atacul a fost condamnat şi de preşedintele Ucrainei care a spus că dronele nu îi pot distruge pe ucraineni.

„Toată noaptea şi toată dimineaţa, inamicul a terorizat populaţia civilă. Dronele şi rachetele kamikaze atacă toată Ucraina. Inamicul ne poate lovi oraşele, dar nu ne va putea distruge. Numai pedeapsa corectă şi condamnarea generaţiilor viitoare îi aşteaptă pe ocupanţi. Victoria e a noastră", a spus Volodimir Zelenski.

Două persoane sunt prinse sub dărâmături în urma atacului cu drone de la Kiev de luni dimineaţă, a declarat primarul Vitali Klitschko.

Alte 18 persoane au fost salvate, a adăugat el.

„Ca urmare a unui atac kamikaze cu dronă, a avut loc o explozie într-o clădire rezidenţială din cartierul (Shevchenkivskyi) al capitalei. În prezent, 18 persoane au fost salvate din clădire. Potrivit informaţiilor preliminare, doi rezidenţi au rămas sub dărâmături. Operaţiunile de salvare continuă. Structurile clădirii distruse sunt în curs de stingere, iar molozul este îndepărtat”, a anunţat primarul oraşului Kiev pe Twitter.

O imagine cât o mie de cuvinte. Un ucrainean îşi începe dimineaţa cu puşca pe geam, ţintind drone kamikaze. Luni dimineaţa, Kievul a fost ţinta mai multor drone trimise de către ruşi: o parte dintre ele au explodat, iar altele au fost „anihilate” de către soldaţi sau cetăţeni ucraineni.

„Teroriştii ruşi au tras din nou asupra substaţiilor de infrastructură critică de pe teritoriul aflat sub controlul Ucrainei, în urma căreia, la ora 03:59, ultima linie de comunicaţie de 750 kV ZANP - Dniprovska a fost deconectată. În procesul de tranziţie, din cauza unei scăderi de tensiune pe termen scurt, transformatorul de rezervă pentru necesităţile proprii ale centralei ZNPP a fost oprit şi au fost pornite generatoarele diesel”, se arată în postare.

Afirmaţiile nu au fost verificate în mod independent.

Forţele ruseşti au ocupat ZNPP, cea mai mare centrală nucleară din Europa, încă din primele zile ale războiului din Ucraina. Centrala ZNPP este situată într-una dintre regiunile ocupate ale Ucrainei pe care Rusia susţine că a „anexat-o”, iar Rusia şi-a anunţat intenţia de a aduce centrala ZNPP sub controlul autorităţilor nucleare ruse.

