Luigi Mangione revine în instanță. Probele găsite în rucsac ar putea decide cursul procesului pentru uciderea CEO-ului UnitedHealthcare

Judecătorul Gregory Carro urmează să decidă dacă probele descoperite în rucsacul suspectului în momentul arestării pot fi folosite în instanță, scrie Reuters.

Mangione, în vârstă de 28 de ani, este acuzat că l-a împușcat mortal pe Brian Thompson în decembrie 2024, pe o stradă din Midtown Manhattan, în apropierea hotelului unde executivul participa la o conferință pentru investitori. Crima a șocat opinia publică și a generat dezbateri intense în Statele Unite privind sistemul de sănătate și costurile ridicate ale asigurărilor medicale.

Apărarea contestă legalitatea percheziției

Avocații lui Luigi Mangione susțin că polițiștii din Pennsylvania au efectuat o percheziție ilegală asupra rucsacului acestuia, fără mandat, în momentul în care suspectul a fost reținut într-un restaurant McDonald’s din Altoona. Totodată, aceștia afirmă că Mangione a fost interogat fără să i se comunice drepturile legale prevăzute de legislația americană.

În rucsacul suspectului, anchetatorii ar fi găsit un pistol, un amortizor și mai multe însemnări personale considerate relevante pentru anchetă. Procurorii resping acuzațiile privind încălcarea procedurilor și susțin că toate acțiunile poliției au fost conforme cu legea.

Procurorii spun că au și alte dovezi solide

Chiar dacă judecătorul ar decide excluderea probelor din rucsac, procurorii afirmă că dosarul conține suficiente alte dovezi pentru continuarea procesului. Printre acestea se numără probe ADN, amprente, telefonul mobil al lui Mangione și sute de ore de imagini de supraveghere care l-ar conecta direct de locul crimei.

Procesul lui Luigi Mangione este programat să înceapă pe 8 septembrie și ar putea dura aproximativ șase săptămâni. Acesta a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile formulate la nivel statal.

În paralel, Mangione urmează să fie judecat și într-un dosar federal separat, în luna noiembrie, pentru acuzații de hărțuire. Deși inițial risca pedeapsa capitală, un judecător federal a eliminat în ianuarie capetele de acuzare privind crima capitală și armele, invocând motive juridice.

Cazul care a divizat opinia publică din SUA

Asasinarea lui Brian Thompson a devenit unul dintre cele mai mediatizate cazuri din Statele Unite în ultimii ani. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere și ampla operațiune de căutare a suspectului au transformat cazul într-un fenomen mediatic și pe rețelele sociale.

Deși majoritatea americanilor au condamnat atacul, există și grupuri care îl susțin pe Luigi Mangione, considerând cazul un simbol al nemulțumirilor față de sistemul american de sănătate și companiile private de asigurări.