Macron speră la un viitor summit Trump-Zelenski-Putin organizat „într-o țară neutră” din Europa

Macron a precizat, de asemenea, că „chestiunile teritoriale privind Ucraina pot fi și vor fi negociate numai de către președintele ucrainean”.

Președintele francez a participat miercuri după-amiază la o videoconferință cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și lideri ai Uniunii Europene, cu privire la viitorul summit Trump-Putin privind Ucraina.

După o conversație telefonică de o oră cu Donald Trump, Emmanuel Macron a declarat că președintele american dorește să obțină un armistițiu în Ucraina. O inițiativă „susținută” de Franța, a afirmat șeful statului francez, potrivit Le Figaro.

Întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc pe 15 august, în Alaska.