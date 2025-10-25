MAE reacționează după ce Ucraina a anunțat că va închide mai multe licee cu predare în limba română în regiunea Cernăuți

Într-un comunicat de presă emis sâmbătă, MAE a anunțat că „susține ca prioritar accesul la limba română şi în afara granițelor României şi acordă atenție specială procesului de implementare a reformei educaționale din Ucraina („Noua Școală Ucraineană”), aflat în curs, inclusiv din perspectiva implicațiilor pentru asigurarea dreptului la educație în limba maternă pentru persoanele aparținând minorității române”.

MAE a mai menționat faptul că a transmis „imediat pe canale diplomatice că această listă orientativă a liceelor academice din regiunea Cernăuți nu reflectă solicitările legitime formulate de reprezentanții minorității românești”. În plus, MAE a solicitat părții ucrainene să fie identificate soluții „care să nu afecteze negativ exercițiul dreptului la educație al etnicilor români care doresc să studieze în limba maternă”.

MAE: Am semnalat ferm că nu răspunde aşteptărilor comunității şi nici principiilor discutate bilateral

Ministerul Afacerilor Externe de la București a mai menționat faptul că „anunțul privind liste de lucru propuse de autoritățile din Cernăuți în cadrul reformei instituțiilor de educație este un document de etapă, nu o decizie”, iar semnalul ferm a fost că anunțul „nu răspunde aşteptărilor comunității şi nici principiilor discutate bilateral”.

Vineri, la Iași, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre decizia autorităților ucrainene privind închiderea mai multor licee cu predare în limba română. În replică, șeful statului a declarat că „este o lege care este prevăzută a intra în vigoare în 2027 și vă asigur, în ceea ce privește liceele românești, că până în septembrie 2027 această prevedere nu li se va aplica”.