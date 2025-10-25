MAE reacționează după ce Ucraina a anunțat că va închide mai multe licee cu predare în limba română în regiunea Cernăuți

Într-un comunicat de presă emis sâmbătă, MAE a anunțat că „susține ca prioritar accesul la limba română şi în afara granițelor României şi acordă atenție specială procesului de implementare a reformei educaționale din Ucraina („Noua Școală Ucraineană”), aflat în curs, inclusiv din perspectiva implicațiilor pentru asigurarea dreptului la educație în limba maternă pentru persoanele aparținând minorității române”.
MAE a mai menționat faptul că a transmis „imediat pe canale diplomatice că această listă orientativă a liceelor academice din regiunea Cernăuți nu reflectă solicitările legitime formulate de reprezentanții minorității românești”. În plus, MAE a solicitat părții ucrainene să fie identificate soluții „care să nu afecteze negativ exercițiul dreptului la educație al etnicilor români care doresc să studieze în limba maternă”.
Ministerul Afacerilor Externe de la București a mai menționat faptul că „anunțul privind liste de lucru propuse de autoritățile din Cernăuți în cadrul reformei instituțiilor de educație este un document de etapă, nu o decizie”, iar semnalul ferm a fost că anunțul „nu răspunde aşteptărilor comunității şi nici principiilor discutate bilateral”.
Vineri, la Iași, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre decizia autorităților ucrainene privind închiderea mai multor licee cu predare în limba română. În replică, șeful statului a declarat că „este o lege care este prevăzută a intra în vigoare în 2027 și vă asigur, în ceea ce privește liceele românești, că până în septembrie 2027 această prevedere nu li se va aplica”.