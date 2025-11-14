Ambasada Ucrainei în România clarifică informațiile privind închiderea unor școli cu predare în limba română din regiunea Cernăuți

Într-o postare pe pagina de Facebook, Ambasada Ucrainei la București a dezmințit informațiile potrivit cărora numărul școlilor cu predare în limba română ar urma să fie redus în regiunea Cernăuți din 2027, de la 20 la 4.

Reprezentanții Ambasadei subliniază faptul că niciun document oficial emis de Ministerul Educației și Științei al Ucrainei sau de autoritățile locale nu prevede reducerea rețelei școlare în anul 2027.

„Mitul 1: În 2027, numărul școlilor cu predare în limba română în regiunea Chernivtsi se va reduce de la 20 la 4. Dovezi: Reforma sistemului de învățământ liceal nu prevede închiderea nici unei unități de învățământ; Unitățile care nu vor deveni licee academice vor continua să funcționeze ca gimnazii (clasele 1–9). În prezent, în regiune funcționează 63 de unități de învățământ cu predare integrală sau parțială în limba română, precum și 11 filiale cu predare în limba română, care au statut deplin de instituții educaționale și deservesc localități rurale îndepărtate”, se arată în mesajul Ambasadei Ucrainei în România.

Totodată, Ambasada mai menționează faptul că dreptul la educație în limba maternă va fi garantat continuu și pe viitor, dezmințind informațiile apărute recent.

„Obiectivul reformei este creșterea calității educației, modernizarea procesului de învățământ, asigurarea accesului elevilor la specialitate relevante în ciclul liceal și armonizarea structurii sistemului educațional cu standardele europene prin introducerea sistemului de învățământ de 12 ani. Dreptul la educație în limba maternă va fi garantat în mod continuu și pe viitor”, mai spune Ambasada Ucrainei în România.

Reacția Ministerului român al Afacerilor Externe

În luna octombrie, și Ministerul român al Afacerilor Externe a reacționat la informația potrivit căreia mai multe licee din regiunea Cernăuți, care au predare în limba română, ar urma să fie închise.

La momentul respectiv, MAE a anunțat faptul că a transmis „imediat pe canale diplomatice că această listă orientativă a liceelor academice din regiunea Cernăuți nu reflectă solicitările legitime formulate de reprezentanții minorității românești”. În plus, MAE a subliniat că „anunțul privind liste de lucru propuse de autoritățile din Cernăuți în cadrul reformei instituțiilor de educație este un document de etapă, nu o decizie” și a anunțat că a solicitat părții ucrainene să fie identificate soluții „care să nu afecteze negativ exercițiul dreptului la educație al etnicilor români care doresc să studieze în limba maternă”.

Și președintele Nicușor Dan a reacționat, la momentul apariției acestor informații, menționând că „este o lege care este prevăzută a intra în vigoare în 202” și a dat asigurări că „în ceea ce privește liceele românești, că până în septembrie 2027 această prevedere nu li se va aplica”.