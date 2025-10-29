Daniel David propune consultări cu Ministerul Educației din Ucraina

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, Daniel David a trimis o scrisoare omologului ucrainean, insistând asupra importanței luării în considerare a solicitărilor legitime formulate de reprezentanții minorității românești, precum și asupra necesității respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române la educația în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de Ucraina.

Ministrul român al Educației și Cercetării a propus organizarea unor consultări între cele două instituții și a afirmat disponibilitatea de a prezenta experiența și practica României în ceea ce privește învățământul în limba minorităților naționale, practică larg apreciată în plan internațional.

Ministerul Educației și Cercetării din România transmite că „este important ca deciziile luate la nivel local, regional sau național să nu afecteze exercițiul dreptului la educație al etnicilor români din Ucraina care doresc să studieze în limba maternă”.

Dialog constructiv cu autoritățile ucrainene

„Dorim să promovăm un dialog constructiv cu autoritățile ucrainene. Experiența Ministerului Educației și Cercetării arată că doar soluțiile bazate pe dialog, consultare publică și respect față de nevoile fiecărei comunități determină succesul oricărui proces de reformă educațională”, a declarat Daniel David.

Vicepreședintele Comisiei pentru politică externă, Cosmin Corendea, a cerut, marți, ministrului de Externe, Oana Țoiu, măsuri urgente privind reorganizarea liceelor românești din regiunea Cernăuți, care ar urma să fie reduse de la 20 la doar patru din 2027.

Într-un comunicat transmis sâmbătă, Ministerul Afacerilor Externe a precizat că „susține ca prioritar accesul la limba română și în afara granițelor României” și a transmis Ucrainei, pe canale diplomatice, că lista orientativă a liceelor din regiunea Cernăuți „nu reflectă solicitările legitime ale minorității române”. MAE a cerut identificarea unor soluții care să nu afecteze dreptul la educație în limba maternă, subliniind că documentul „nu reprezintă o decizie finală”. La rândul său, președintele Nicușor Dan a declarat vineri, la Iași, că prevederile privind închiderea liceelor românești „nu se vor aplica până în septembrie 2027”.