Magnatul din spatele trupei BTS riscă să fie pus sub acuzare de poliția sud-coreaană

Agenția de Poliție Metropolitană din Seul l-a trimis, joi, pe Bang la Parchetul Districtului Sud din Seul, solicitând punerea sa sub acuzare pentru încălcarea legii privind piețele de capital, potrivit agenției de poliție și parchetului, citată de Associated Press.

Bang Si-Hyuk este miliardarul fondator, dar și președinte al companiei Hybe. Compania este acuzată că că ar fi indus în eroare investitorii în 2019.

Bang le-a sugerat investitorilor companiei că nu avea planuri imediate de a intra pe bursă, determinându-i astfel să-și vândă acțiunile către un fond de capital privat cu puțin timp înainte ca compania să procedeze la o ofertă publică inițială.

Alți patru suspecți, puși sub acuzare

Potrivit presei sud-coreene, poliția a trimis, joi, la procuratură și alți patru suspecți, între care se numără directori ai Hybe și reprezentanți ai fondului de capital privat, solicitând punerea lor sub acuzare.

Reprezentanții Hybe au declarat că Bang neagă orice faptă ilegală.

„Am răspuns în mod constant la acuzații cu dovezi și fapte obiective. Ne așteptăm ca acuzațiile să fie soluționate pe deplin și în mod transparent prin intermediul procesului juridic”, a declarat, joi, echipa de avocați a lui Bang într-un comunicat.

Poliția sud-coreeană a mai cerut arestarea magnatului BTS și anterior

Poliția a solicitat anterior arestarea lui Bang de două ori, în aprilie și mai, însă procurorii au respins aceste cereri, pe motiv că poliția nu a furnizat motive suficiente pentru arestarea sa și nu a respectat solicitarea procurorilor de a porni o anchetă suplimentară asupra cazului fondatorului companiei Hybe.

Observatorii spun că procurorii ar putea solicita din nou o anchetă suplimentară din partea poliției, în loc să-l pună imediat sub acuzare pe Bang.

Vestea problemelor legale ale lui Bang a ieșit la iveală după ce BTS s-a reunit și a lansat un turneu mondial mult așteptat la începutul acestui an, după o pauză muzicală de aproape patru ani cauzată de serviciul militar obligatoriu al membrilor trupei în Coreea de Sud.