Marea Britanie: 280 de livratori arestați într-o operațiune împotriva migrației ilegale

Între 20 și 27 iulie, ofițerii de aplicare a imigrației au verificat 1.780 de persoane, 280 au fost arestate, dintre care 53 se află sub revizuirea statutului de azil.

Operațiunea face parte dintr-o strategie mai amplă a guvernului pentru controlul imigrației ilegale, întrucât premierul laburist Keir Starmer se confruntă cu presiune tot mai mare din partea lui Nigel Farage, susținător al Brexitului și lider al partidului Reform UK.

Printre măsurile de diminuare a migrației ilegale se numără și cerințe legale noi pentru companii, menite să verifice statutul migranților angajați.

Ministerul de Interne a anunțat că instituțiile responsabile de controlul migrației ilegale vor primi o finanțare suplimentară de aproximativ 5 milioane de lire sterline.

Pe lângă arestări, 51 de afaceri, precum spălătorii auto și restaurante, au primit sancțiuni civile pentru angajarea de muncitori ilegali.

Poliția a confiscat 71 de vehicule, dintre care 58 erau biciclete electrice, și sume de bani în valoare de 8.000 de lire sterline, precum și țigări de contrabandă în valoare de 460.000 de lire.

În ultimul an, 35.052 de persoane fără drept de ședere au fost returnate din Marea Britanie, o creștere de 13% față de anul precedent.