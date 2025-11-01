Cofeina nu protejează creierul de efectele negative ale alimentelor nesănătoase

Cercetarea, publicată în revista Physiology & Behavior, arată că, deşi alimentaţia nesănătoasă este clar asociată cu afectarea memoriei, consumul obişnuit de cofeină nu oferă protecţie împotriva acestor efecte negative.

Cercetătorii Tatum Sevenoaks şi Martin Yeomans au făcut două experimente conexe pentru a explora relaţia dintre dietă, cofeină şi memorie la oameni.

În primul experiment, care a implicat 1.000 de voluntari sănătoşi cu vârste între 18 şi 45 de ani, rezultatele iniţiale au sugerat un posibil efect protector. Persoanele care au raportat o dietă bogată în grăsimi şi zahăr au observat, de asemenea, pierderi de memorie mai frecvente în viaţa de zi cu zi. Când cercetătorii au izolat componenta de grăsimi din dietă, consumul ridicat de cofeină părea să slăbească asocierea dintre consumul ridicat de grăsimi şi problemele de memorie. La niveluri scăzute de consum de cofeină, o dietă bogată în grăsimi era puternic legată de problemele de memorie, dar această legătură dispărea la persoanele cu consum ridicat de cofeină.

Al doilea experiment a inclus 699 de voluntari şi a adăugat o componentă importantă: măsurarea obiectivă a memoriei prin sarcina Verbal Paired Associates, în care participanţilor li s-au arătat perechi de cuvinte şi li s-a cerut ulterior să-şi amintească al doilea cuvâr dintr-o pereche când li s-a arătat primul.

Rezultatele au confirmat încă o dată că un consum mai mare de grăsimi şi zahăr era asociat cu mai multe probleme de memorie raportate şi cu performanţe mai slabe la testul obiectiv. Însă, de această dată, consumul de cofeină nu a moderat deloc relaţia dintre dietă şi memorie. Persoanele care consumau cantităţi mari de cofeină erau la fel de predispuse să prezinte deficienţe de memorie legate de dietă ca şi cele care consumau puţină sau deloc cofeină.

Un număr tot mai mare de studii, în principal pe animale, au arătat că dietele bogate în grăsimi şi zahăr pot afecta memoria, în special funcţiile legate de hipocampus, o regiune a creierului vitală pentru învăţare şi memorare.

Deşi cofeina îmbunătăţeşte vigilenţa şi timpul de reacţie, impactul său asupra memoriei a fost mai puţin clar. Unele cercetări pe modele animale au sugerat că cafeina ar putea avea proprietăţi neuroprotectoare, protejând potenţial împotriva deficitelor de memorie induse de o dietă bogată în grăsimi şi zahăr. Totuşi, acest potenţial efect protector nu fusese investigat în profunzime la populaţiile umane.