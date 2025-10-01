Marea Britanie: Autoturisme Citroen chemate de urgență în service din cauza unei defecțiuni la pedala de frână

Reprezentanții Citroen le-au transmis celor care au modelul C3 să înceteze imediat să mai folosească mașinile din cauza unei defecțiuni, potrivit Sky News. Producătorul auto a emis o notificare urgentă de oprire imediată a conducerii unui vehicul din cauza unei probleme grave de siguranță provocată de o posibilă defecțiune la cutia pedalei de frână.

Întreaga gamă C3 este afectată, inclusiv următoarele modele: Citroen C3 (2025-prezent), Citroen e-C3 (2024-prezent), Citroen C3 Aircross (2025-prezent) și Citroen e-C3 Aircross (2025-prezent). Stellantis, proprietarul Citroen, a declarat pentru Which? că aproximativ 1.100 dintre aceste mașini au fost livrate șoferilor din Marea Britanie.

„Siguranța clienților este prioritatea principală a Stellantis. În timpul verificărilor regulate ale procesului de calitate, o investigație a relevat că anumite Citroen C3 și Citroen C3 Aircross cu volan pe dreapta ar putea avea un ansamblu de pedale care nu corespunde specificațiilor corecte și riscă să piardă capacitatea de frânare. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, frânarea automată de urgență și frâna de parcare electronică ar rămâne complet funcționale”, a declarat un purtător de cuvânt al Stellantis pentru Money.

Șoferilor care dețin unul dintre modelele afectate li se oferă alte mașini în timp ce autoturismul lor este verificat și reparat.

În iunie, Citroen a emis o rechemare în service pentru toate vehiculele C3 de a doua generație și DS 3 de prima generație fabricate între 2009 și 2019 din cauza riscului de rupere a airbagului în caz de coliziune, ceea ce poate provoca vătămări corporale sau deces.