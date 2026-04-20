Maria Corina Machado intenționează să se întoarcă în Venezuela până la sfârșitul anului și solicită organizarea rapidă a alegerilor

Aceasta a subliniat că întârzierea procesului electoral ar putea duce la creșterea tensiunilor sociale și chiar la riscuri de instabilitate.

Machado a afirmat că populația venezueleană are nevoie urgentă de un proces electoral transparent, capabil să canalizeze nemulțumirile într-un mod civic și pașnic.

„Este esențial să facem pași concreți către alegeri libere în Venezuela, pentru a gestiona așteptările și frustrarea cetățenilor”, a spus aceasta.

Contextul politic după capturarea lui Nicolas Maduro

Situația politică din Venezuela s-a schimbat semnificativ după ce președintele Nicolas Maduro a fost capturat de autoritățile americane în ianuarie. Acest eveniment a alimentat speranțele opoziției privind o tranziție politică rapidă.

Cu toate acestea, președintele SUA, Donald Trump, a decis să o susțină pe Delcy Rodriguez, fost vicepreședinte al lui Maduro, pentru conducerea interimară a țării. Decizia a fost justificată prin lipsa unui sprijin suficient pentru Machado în acel moment.

Machado a respins însă ideea că această susținere ar fi de durată, sugerând că poziția lui Rodriguez este una temporară.

Presiunea populației

Potrivit liderei opoziției, societatea venezueleană se află într-un punct critic, acumulând tensiuni majore după ani de criză economică și politică. Ea a comparat situația cu „un baraj plin de energie și frustrare” care riscă să cedeze dacă nu sunt luate măsuri rapide.

Machado a precizat că organizarea alegerilor libere în Venezuela necesită actualizarea listelor electorale și reformarea instituțiilor responsabile, proces ce ar putea dura între opt și nouă luni.

În timpul unei vizite la Madrid, Machado a criticat guvernul spaniol condus de Pedro Sanchez pentru lipsa unei poziții ferme față de regimul Maduro. Ea a apreciat însă sprijinul unor lideri europeni și a subliniat importanța alianțelor internaționale pentru reconstrucția instituțională a Venezuelei.

Totodată, lidera opoziției a participat la un miting al diasporei venezuelene, unde a transmis un mesaj de speranță privind revenirea cetățenilor în țară.