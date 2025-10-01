Într-o declarație oferită postului Radio Sputnik, Zaharova a criticat dur desfășurarea scrutinului din Moldova, susținând că acesta ar fi fost marcat de presiuni sistemice și practici dictatoriale.

„Totul s-a făcut într-un mod atât de deschis și dictatorial încât nimeni nu poate dovedi contrariul”, a declarat Zaharova, subliniind că rezultatele alegerilor nu reflectă voința reală a cetățenilor, ci un mecanism de control exercitat de actuala guvernare, sprijinită de structuri occidentale. Ea a comparat situația cu alegerile prezidențiale din România din noiembrie 2024, considerate de oficialul rus un alt exemplu al „eșecului democrației liberale”, scrie TASS.

Comparație cu România și Franța

Zaharova a afirmat că, la fel ca în România, unde alegerile prezidențiale au fost anulate în urma unei anchete privind influența hibridă rusă, Moldova ar fi fost supusă unor practici represive împotriva opoziției. Ea a invocat cazul fostului candidat Călin Georgescu, acuzat de tentativă de lovitură de stat, ca exemplu al „dictaturii liberale” din spațiul european.

În ceea ce privește Republica Moldova, Zaharova a acuzat autoritățile că folosesc justiția pentru a reduce la tăcere opoziția, menționând condamnările la închisoare ale Evgheniei Guțul și Marinei Tauber, asociate oligarhului Ilan Șor. „Aceasta este o capcană politică. Întâi, brânza se numește democrație, apoi vin pedepsele standardizate: 7 ani pentru toată lumea”, a comentat ironic oficialul rus.

„Democrația liberală este o formă de persecuție politică”

Referindu-se și la condamnarea fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, Zaharova a acuzat Europa de „persecuții sistemice”, susținând că Franța „este mai inventivă” în eliminarea opoziției politice, în timp ce în Republica Moldova se aplică „aceeași schemă, până la banalitate”.