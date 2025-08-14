McDonald’s investește peste 400.000 de dolari pentru cazarea gratuită a familiilor copiilor bolnavi din Ucraina

Compania McDonald’s Ukraine Ltd., compania care dezvoltă lanțul de restaurante fast-food McDonald’s în Ucraina, a anunțat joi că va aloca peste 17,6 milioane hrivne (aproximativ 422.000 USD) pentru construirea primei „Case Ronald McDonald” din țară. Noul centru va oferi cazare gratuită familiilor copiilor spitalizați pe termen lung, reducând presiunea financiară în momente dificile.

Spațiul urmează a fi construit în incinta Spitalului Național Specializat de Copii Okhmatdyt din Kiev, potrivit agenției independente de știri Interfax-Ukraine.

50 de camere în 3.500 m²

Reprezentanții McDonald’s au precizat că fondurile au fost colectate în cadrul campaniei „Mâna Fericirii” (Hand of Happiness), iar construcția clădirii, cu o suprafață de 3.500 metri pătrați, proiectată pentru 50 de camere, va începe în trimestrul IV al acestui an. Programul va permite până la 36.000 de nopți de cazare gratuite pe an, reducând presiunea financiară a familiilor aflate în situații critice.

„Ronald McDonald’s House va oferi confort, sprijin și resurse pentru familiile copiilor spitalizați și va reduce povara financiară în cele mai dificile momente pentru ei”, a explicat Yulia Badritdinova, CEO McDonald’s în Ucraina, Cehia și Slovacia și președinta Consiliului de Supraveghere al fundației în Ucraina.

Al 386-lea centru de acest fel finanțat de McDonald’s în lume

La nivel mondial există 385 de astfel de centre. În Ucraina, fundația Ronald McDonald House Charities activează din 2016, concentrându-se pe dezvoltarea medicinei orientate spre familie, respectiv implicarea directă a părinților în procesul de tratament.

Specialiștii McDonald’s coordonează procesul de proiectare pe bază de voluntariat, iar proiectul a primit sprijin din partea statului, a organizațiilor internaționale și a companiilor private implicate.