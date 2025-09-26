Merz critică starea democrației din SUA și lipsa de respect față de statul de drept

Statele Unite „s-au schimbat atât de fundamental în ultimii ani, poate chiar decenii, încât regulile nu mai sunt respectate, democrația parlamentară este sub presiune, libertatea de exprimare este pusă sub semnul întrebării, iar independența justiției este reprimată”, a declarat Merz vineri, la o conferință de afaceri de la Berlin, potrivit Bloomberg.

Liderul Uniunii Creștin-Democrate (CDU), fără a-l menționa direct pe președintele Donald Trump sau administrația sa, a spus că a dorit să ofere ceea ce el a numit o „evaluare realistă” a situației.

Merz a adăugat că nu mai este de la sine înțeles, la nivel global, că regulile și dreptul internațional vor fi respectate.

Comentariile vin în contextul în care Trump remodelează radical politica SUA de la revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie.

El a impus un val de noi tarife împotriva multor dintre cei mai apropiați parteneri ai țării, inclusiv Uniunea Europeană, a cerut în mod deschis urmărirea penală a adversarilor săi și a mobilizat forțele federale de aplicare a legii pentru a reprima imigrația ilegală și protestele, în ciuda opoziției autorităților locale.