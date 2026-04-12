Mesajul lui Alexander Soros după alegerile din Ungaria: „Poporul și-a luat țara înapoi”

„Poporul ungar a vorbit și și-a luat înapoi țara! O respingere vehementă a corupției înrădăcinate și a interferențelor străine”, a scris Alexander Soros.

Mesajul lui Alexander Soros vine într-un context politic extrem de sensibil pentru scena ungară. Ani la rând, numele Soros a fost transformat într-un element central al discursului politic promovat de premierul Viktor Orbán și de partidul Fidesz.

George Soros, tatăl lui Alexander Soros, a fost prezentat în repetate rânduri în campaniile din Ungaria drept simbolul unei presupuse ingerințe externe, al influenței Bruxelles-ului și al rețelelor globaliste invocate de puterea de la Budapesta.

În 2023 guvernul ungar a lansat panouri în care Alexander Soros apărea alături de Ursula von der Leyen, într-o nouă campanie de tip personalizat împotriva unor figuri prezentate publicului drept reprezentanți ai presiunii externe asupra Budapestei. A fost pentru prima dată când Alexander Soros a fost transformat atât de direct într-o țintă vizibilă a propagandei politice de stat, după ani în care rolul central îl avusese George Soros.