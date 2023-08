Minerii din Serbia au descoperit o ambarcaţiune din epoca Imperiului Roman

Arheologii cred că cele două nave şi trei canoe descoperite până în prezent în zonă fie s-au scufundat, fie au fost abandonate pe malul râului.

Intenţia este de a expune cea mai recentă descoperire împreună cu mii de artefacte dezgropate din Viminacium, în apropiere de oraşul Kostolac, la 70 km est de Belgrad.

Mladen Jovicic, care face parte din echipa care lucrează la nava recent descoperită, a declarat că ar fi dificil să mute corpul de 13 metri al acesteia fără să se destrame.

"Prietenii noştri ingineri vor pregăti o structură specială care va fi ridicată cu o macara, iar apoi va urma întregul proces de conservare, care se va desfăşura treptat", a spus el.

Săpăturile de la Viminacium au început în 1882, dar arheologii estimează că au cercetat doar 5% din sit, despre care spun că are 450 de hectare, mai mare decât Central Park din New York, şi este neobişnuit prin faptul că nu este îngropat sub un oraş modern.

Descoperirile de până acum includ ţigle de aur, sculpturi din jad, mozaicuri şi fresce, arme şi rămăşiţele a trei mamuţi.