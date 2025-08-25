Premierul de la Chișinău, discuție telefonică cu Benjamin Netanyahu

Potrivit Guvernului de la Chișinău, discuțiile celor doi oficiali au vizat situația cetățenilor moldoveni aflați în Israel și măsurile necesare pentru a le asigura siguranța și bunăstarea, dar și respectarea condițiilor de muncă.

Oficialii au mai vorbit despre organizarea anuală a pelerinajului evreilor hasidici, inclusiv aspecte legate de securitate și logistică, care urmează a fi achitate de către partea israeliană.

„Dorin Recean a mai punctat cooperarea autorităților responsabile din ambele țări pentru identificarea și recuperarea activelor furate din Republica Moldova de către grupul criminal Șor”, transmite Guvernul Republicii Moldova.

În prezent, circa 15 mii de cetățeni moldoveni muncesc în Statul Israel.