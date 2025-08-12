Disperare pro-rusă în Moldova: Ilan Șor promite 3.000 de dolari celor care protestează împotriva guvernului

Omul de afaceri pro-rus, fugar, Ilan Șor, a anunțat că le va oferi moldovenilor câte 3.000 de dolari pe lună pentru a se alătura protestelor anti-guvernamentale din capitală, începând de sâmbătă. Oferta vine cu o lună înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, în care guvernul pro-european își propune să-și mențină majoritatea.

„Da, vă… compensez în așa fel încât, chiar de sâmbătă, să simțiți efectele victoriei pe care o vom obține în curând”, a spus Șor într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, potrivit Reuters.

El a precizat că plățile zilnice vor totaliza 3.000 de dolari pe lună și că vor fi efectuate prin conturi deschise direct la locul protestului.

Bani mulți pentru o miză politică uriașă

Poliția Națională a reacționat prompt, catalogând apelul drept „instigare criminală” și avertizând că participanții riscă să fie anchetați. „Forțele de ordine nu vor permite grupărilor criminale să organizeze proteste ilegale menite să provoace dezordine și violență. Orice tentativă va fi respinsă ferm, în cadrul legal”, se arată în comunicatul instituției.

Oferta lui Șor este uriașă pentru nivelul de trai din Republica Moldova. Salariul mediu lunar net în țară este de aproximativ 600–700 de dolari, iar pensia medie abia atinge 150–200 de dolari. Cei 3.000 de dolari promiși de politicianul fugar reprezintă de patru-cinci ori mai mult decât salariul mediu și de aproape zece ori valoarea unei pensii, arătând disperarea rusă de a destabiliza guvernul pro-european al Republicii Moldova.

Integrarea Moldovei, un mare risc pentru propaganda Kremlinului

Șor, condamnat anterior pentru implicarea în furtul a 1 miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova în 2014, se află sub sancțiuni occidentale pentru eforturi de destabilizare a țării în favoarea Moscovei. Autoritățile au interzis partidului său să participe la alegeri și au blocat activele media asociate.

Pentru Moscova, pierderea influenței în Republica Moldova ar reprezenta o lovitură majoră. Intrarea țării în Uniunea Europeană ar izola Transnistria între două state pro-occidentale, Moldova și Ucraina, și ar face dificilă menținerea prezenței ruse în regiune. În același timp, succesul integrării europene ar submina propaganda Kremlinului în spațiul post-sovietic și ar reduce capacitatea Rusiei de a destabiliza flancul estic al UE și zona Mării Negre.

La începutul lunii august, un lider regional pro-Kremlin a fost condamnat la închisoare pentru că a transferat fonduri din Rusia, între 2019 și 2022, pentru finanțarea formațiunii conduse de Șor.