Ciprian Șerban, întâlnire cu ministrul Infrastructurii din Moldova. Finalizarea A7 și A8, pe agendă

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, s-a întâlnit miercuri cu Vladimir Bolea, viceprim-ministru și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova.

Cu această ocazie, Șerban l-a felicitat pe oficialul moldovean pentru rezultatele obținute la alegerile de duminică, apreciind că acestea reflectă determinarea Republicii Moldova în parcursul său european. Ministrul român și-a exprimat totodată sprijinul în negocierile cu Comisia Europeană pentru finanțarea prin programul SAFE, care va facilita conexiunile cu Republica Moldova.

Cei doi oficiali au discutat și despre importanța finalizării autostrăzilor A7 și A8, a căror punere în funcțiune va stimula dezvoltarea economică și comercială a României și Republicii Moldova.