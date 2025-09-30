Dan, despre integrararea Moldovei în UE: Un termen de trei ani este foarte realist

Nicușor Dan a spus marți seara la Euronews România că victoria forțelor pro-europene în Republica Moldova a fost incontestabilă și că aceasta va duce la continuare a procesului de integrare.

„Eu sunt extrem, extrem de optimist. Adică un termen de trei ani este foarte realist pentru asta”, a spus președintele.

Nicușor Dan spune că aderarea Moldovei la UE „poate fi făcută cu tot cu Transnistria”.

Întrebat dacă Republica Moldova și Ucraina vor adera la pachet, președintele României a spus: „În momentul acesta, cele două state au un calendar comun de negociere. Există această dificultate cu Ungaria, care se opune aderării Ucrainei. Și există această discuție cu o eventuală decuplare, care nu cred că se va întâmpla în perioada următoare, pentru că ar fi un semnal foarte prost pentru Ucraina. Și atunci, pentru Moldova, vor începe să fie făcuți pași, indiferent de deschiderea oficială a capitolelor de aderare”.