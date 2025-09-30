Nicușor Dan: Alegerile prezidențiale din 2024 au blocat economia

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat, marți, că anul 2024 a fost dominat de alegerile prezidențiale, iar acest fapt a avut consecințe negative asupra economiei.

„Tot ce s-a întâmplat, toate mutările de calendare, de alegeri în sus, în jos, au fost subordonate prezidențialelor. Evident, n-a fost sănătos pentru economia românească și acum plătim toți nota de plată”, a spus șeful statului.

El a subliniat că, odată încheiate alegerile, România are în față o perioadă de stabilitate politică, fără scrutine majore în următorii trei ani și jumătate.

„În sfârșit, putem să discutăm cu toții rezonabil despre un plan pe termen mediu pentru economia României”, a adăugat Nicușor Dan.

Reducerea deficitului bugetar, presiunea principală

Șeful statului a vorbit și despre prioritățile imediate ale guvernului, precizând că presiunea principală este reducerea deficitului bugetar.

„În momentul în care ai o presiune foarte mare pe termen scurt, cum o are guvernul acum, nu prea ai timp să reflectezi cum să dezvolți economia peste doi-trei ani. Din 2026, fiecare dintre noi va fi mai liniștit și putem discuta de chestiuni de perspectivă”, a declarat el.

Nicușor Dan a confirmat și existența unui grup de lucru privind SEIF, la nivel guvernamental, în care sunt implicate Președinția, premierul, ministrul apărării și ministrul economiei, pe care l-a catalogat drept „o chestiune importantă pentru România”.