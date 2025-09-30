Când e posibil ca România să adere la OCDE? Răspunsul lui Nicușor Dan

E posibil ca în vara anului viitor România să adere la OCDE, susține marți seara președintele Nicușor Dan.

Șeful statului spune că, în ceea ce privește deficitul, mare parte din măsuri au fost luate: „Ele ne permit în 2025-2026 să ne apropiem de țintele de deficit cu care ne-am angajat față de Comisia Europeană și care sunt urmărite de piețele financiare de agențiile de rating”.

El a adăugat că investițiile militare vor stimula dezvoltarea unor ramuri din industria de apărare, dar că acestea nu vor fi suficiente pentru o relansare economică a României.

„Avem un potențial foarte mare în zona tehnică și în zona de informatică”

Întrebat ce trebuie făcut pentru relansarea economică a României, președintele României a spus: „Avem niște oportunități. Faptul că suntem într-un proces constant de îndeplinire a jaloanelor pentru OCDE, chiar azi a trecut în Parlament una din legile care erau necesare pentru OCDE. Deci e posibil chiar ca în vara anului viitor România să adere la OCDE. Asta înseamnă o garanție pentru economia României în ansamblu și o invitație pentru investitori străini de a veni în România. Apoi avem oportunitatea gazului pe care îl vom extrage începând din 2027 din Marea Neagră. În sfârșit, în 2028, o să avem o autostradă care să lege portul Constanța de vestul României și să conecteze Marea Neagră cu Europa Occidentală”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a mai punctat faptul că „avem un potențial foarte mare în zona tehnică și în zona de informatică și avem nevoie, având aceste elemente de potențial, avem nevoie ca în strategiile noastre economice din următorii ani să dezvoltăm exact acele zone în care avem potențial. Și economia românească privată este una sănătoasă care poate să se dezvolte în momentul în care este predictibilă fiscal și mai puțin agresată de autorități și de regimul fiscal”.