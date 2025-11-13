Nicușor Dan, la 10 ani de la atentatul de la Bataclan: Ne unim în reculegere cu Franța

Nicușor Dan a scris pe X că astăzi comemorăm 10 ani de la tragicul atentat de la Bataclan, de la Stade de France și de pe terasele pariziene.

„Ne unim în reculegere cu Franța. Gândurile noastre cele mai profunde se îndreaptă către victime, familiile lor și toți cei ale căror vieți au fost marcate de doliu. Este esențial să lucrăm împreună pentru a construi societăți mai sigure și mai tolerante. Împreună, să rămânem uniți în fața urii”, spune Dan.

În urmă cu 10 ani, pe 13 noiembrie 2015, 9 teroriști (plus alți 24 de complici) au comis atacuri teroriste la Paris, rezultând 132 de morți și 413 de răniți. Atacurile teroriste au fost revendicate de gruparea teroristă Daesh, supranumită „Statul Islamic”, care ocupase nordul Irakului și teritoriul estic al Siriei aflată în plin război civil dintre regimul dictatorului Bashar al-Assad și rebeli, plus alte grupări jihadiste, precum Frontul al-Nusra condus de Ahmed al-Sharaa, scrie gandul.ro. Liderul grupării teroriste ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, proclamase înființarea Califatului cu un an înainte.