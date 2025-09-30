Dominic Fritz: A fost o zi cu intervenții remarcabile despre provocările cu care se confruntă orașele europene

„A fost o zi cu intervenții remarcabile despre provocările cu care se confruntă orașele europene: de la anii lungi de așteptare în procesul de aderare ai țărilor candidate, la accesul deloc simplu la fonduri europene pentru dezvoltarea comunităților locale, până la exigențele Green Deal și provocările tranziției verzi. Din partea orașelor candidate am auzit voci pline de pasiune și speranță – dovada clară că Europa se construiește cu dorință, curaj și perseverență”, a scris Dominic Fritz într-o postare publicată pe Facebook.

Edilul i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru mesajul adresat. „Îi mulțumesc Președintelui României, Nicușor Dan, pentru mesajul clar: ne dorim o Europă în care și nord-estul, și sudul României să fie înconjurate de țări membre UE”.

Marți, la Timișoara, s-a desfășurat prima ediție a evenimentului Timișoara Cities Summit. Evenimentul de la Timișoara a fost gândit ca o reuniune a primarilor din mai multe orașe europene.

„Acest summit a pornit dintr-un paradox: oamenii au cea mai mare încredere în primari, lideri apropiați de comunități, dar deciziile se iau tot mai departe. În ultima perioadă, am discutat cu mulți dintre colegii mei, primari din Europa Centrală și de Est, că trebuie să ne facem auzite mai bine vocile la Bruxelles, Strasbourg, Paris sau Berlin”, a precizat Dominic Fritz.

Edilul Timișoarei le-a mulțumit vorbitorilor pentru „contribuțiile extraordinare” aduse în cadrul evenimentului. În cadrul reuniunii au participat edili, dar și lideri europeni din 15 țări, importante voci din politica locală, dar și reprezentanți ai mediului de afaceri.