Nicușor Dan, declarații la Timișoara Cities Summit: „România nu era pregătită de a intra în UE, dar decizia a fost corectă”

Prezent marți dimineață la Timișoara Cities Summit, alături de primarul orașului, Dominic Fritz, Nicușor Dan a făcut o serie de declarații.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a spus că România şi Bulgaria nu erau pregătite pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar că decizia de integrare a fost una corectă.

El a declarat că progresele țării sunt vizibile după 18 ani de la aderarea efectivă și a menționat că experiența României poate fi utilă altor state care aspiră să devină membre ale Uniunii.

El a ținut un discurs marți, în care a vorbit despre relația dintre marile orașe europene și statele membre, dar și solidaritatea dintre primari, care „fură” unii de la alții metode pentru a rezolva problemele locale.

„Încă trăim din bucuria de alaltăieri, după rezultatele din Republica Moldova. Evident că ne dorim o Europă în care şi în nord-estul României şi în sudul României să avem ţări care sunt membre UE. Credem că România are o experienţă în asta. A fost un întreg proces şi înainte şi după aderare şi uneori, când faci multe greşeli, devii foarte experimentat. Dacă pentru prietenii noştri care iau parte la această reuniune şi sunt din ţări care doresc, la un moment dat, să adere la Uniune, experienţa noastră şi specialiştii pe care am reuşit să îi facem, inclusiv în programarea fondurilor europene pre şi post-aderare, oricând puteţi apela la experienţa pe care am acumulat-o”, a spus Nicuşor Dan, marți, la Timișoara Cities Summit.

„Şi mai trebuie spus un lucru, cât de sus să fie ştacheta. Pentru că, dacă vrem să fim foarte direcţi, acum 20 de ani când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită de a intra în Uniunea Europeană, şi nici Bulgaria, dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care UE a luat-o şi vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderarea efectivă, România le-a făcut”, a mai declarat președintele României.

Președintele a vorbit și despre competitivitatea geopolitică și despre factorii care fac atractivă, din punct de vedere economic, imaginea României pe plan European.

„Poate tocmai că există această competiţie geopolitică între Europa şi alte modele, poate că exigenţele nu ar trebui să fie atât de înalte şi poate că, după aderare, ţări ca România acum 20 de ani nu ar fi suficient de pregătite, pot să facă acele progrese. Întrebarea care se pune este de ce societăţi din aceste ţări nu pun suficientă presiune pe decidenţii politici pentru ca acest proces să se întâmple mai repede. Şi poate că răspunsul la această întrebare este în interiorul UE însăşi, poate că noi nu suntem suficient de competitivi, poate că noi nu suntem suficient de flexibili economic şi poate din cauza asta nu suntem suficient de atractivi pentru ca societăţile din ţările lor să pună presiune pentru reformele care să le aducă în stadiul de a fi incluse în UE”.