Nicușor Dan: Marile orașe europene produc prosperitate, dar vocea lor nu se aude suficient

Președintele României, Nicușor Dan, a atras atenția, în deschiderea Timișoara Cities Summit, la care participă primari și lideri europeni din 15 țări, asupra dezechilibrului dintre marile orașe europene și autoritățile naționale. El spune că orașele care generează dezvoltarea economică nu primesc resursele necesare pentru a-și valorifica potențialul.

„Marile orașe europene sunt cele care produc dezvoltarea, aduc valoare economică, însă acest lucru nu este recunoscut în relația cu autoritățile naționale. Resursele care ar permite orașelor să se dezvolte mai bine și să aducă mai multă prosperitate țării nu sunt alocate”, a declarat șeful statului.

Nicusor Dan a amintit de experiența sa ca primar al Bucureștiului, când solicitările pentru proiecte majore, precum modernizarea tramvaielor prin PNRR, nu au fost luate în considerare. Președintele a subliniat că sprijină crearea unei rețele europene a marilor orașe pentru a-și face vocea auzită la nivel european și va susține un rol mai mare al asociațiilor reprezentative ale orașelor în procesul de decizie al Consiliului European.

„Adevărul este că, în momentul de față, punctul lor de vedere nu se aude suficient”, a concluzionat Nicușor Dan.