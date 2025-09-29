Nicuşor Dan felicită lansarea Strategiei Naţionale pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare

Şeful statului a felicitat Fundaţia Română a Inimii, Societatea Română de Cardiologie şi Ministerul Sănătăţii pentru lansarea Strategiei Naţionale pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare şi Cerebrovasculare 2025–2030.

„Lansarea acestui document strategic esenţial marchează un pas major în reforma sistemului sanitar românesc, având ca obiectiv reducerea mortalităţii cauzate de aceste boli, prin măsuri care vizează creşterea capacităţii de diagnostic precoce, înfiinţarea de centre comunitare şi modernizarea spitalelor. Devotamentul şi eforturile dumneavoastră, ale tuturor celor care contribuiţi la modelarea şi progresul medicinei româneşti, merită aprecierea întregii societăţi, iar angajamentul dumneavoastră de a salva vieţi este cu adevărat remarcabil”, se arată în comunicatul emis de preşedinţie.

De asemenea, preşedintele a făcut şi o referire critică la tragedia de la Spitalul de Copii din Iaşi.

„În acelaşi timp, tragedia teribilă de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde mai mulţi copii şi-au pierdut viaţa, arată că infecţiile nosocomiale şi infrastructura depăşită reprezintă un veritabil pericol la adresa pacienţilor. Avem urgentă nevoie de spitale noi, de investiţii majore în secţiile de terapie intensivă şi de protocoale ferme de prevenţie şi control al infecţiilor”, a transmis Dan

„Încurajez promovarea excelenţei şi sunt convins că, prin eforturile noastre comune, putem contribui la reconstrucţia sistemului de îngrijire medicală din ţara noastră, modelând un viitor mai sănătos şi mai prosper”, a conchis preşedintele.