Nicușor Dan spune că are nevoie de liniște pentru nunta cu Mirabela Grădinaru. Prima Doamnă, tot mai implicată în acțiuni sociale

Nicușor Dan a declarat că momentul căsătoriei cu Mirabela Grădinaru va fi unul discret și a subliniat că, înainte de orice detaliu organizatoric, are nevoie de liniște și deconectare după primele luni intense ale mandatului. Președintele a precizat că nu a stabilit data, nu a pregătit inelul și nici nu a început formalitățile, pentru că „în afară de a citi documente și a participa la ședințe”, nu a avut timp să se ocupe de altceva.

„Când se va întâmpla, va fi foarte discret. O să aflați după. Cred că e nevoie de un moment de liniște și de detașare de politic-social, pe care nu l-am avut în ultimele șase luni și probabil nu-l voi avea nici în următoarele șase. Dar se va întâmpla”, a spus președintele, subliniind că relația lor funcționează natural, „fără să mai fie nevoie de prea multe cuvinte”.

Întrebat dacă va lua și numele de Grădinaru, Nicușor Dan a răspuns scurt: „Nu mi-am pus problema asta”.

Mirabela Grădinaru, rol tot mai vizibil: implicare în cauze sociale și gesturi simbolice pentru societate

În timp ce președintele își revendică un moment de liniște, Mirabela Grădinaru, Prima Doamnă, își conturează tot mai clar rolul public. Vizibil emoționată la evenimentele recente legate de copiii prematuri sau de prevenția cancerului la sân, Mirabela devine una dintre vocile sensibile și active ale acțiunilor sociale.

„Din poziția ei, Mirabela poate impulsiona lucruri simbolice, dar extrem de importante pentru societate”, a explicat președintele, evidențiind că astfel de mesaje pot influența comportamente, mentalități și chiar direcții instituționale.

El a amintit două direcții în care aceasta s-a implicat deja: sprijin pentru familiile copiilor născuți prematur și campanii de conștientizare privind cancerul la sân.

„Suntem de atât de mult timp împreună încât nu mai e nevoie de foarte multe cuvinte între noi. Tipul acesta de gesturi simbolice este benefic pentru societate”, a spus Nicușor Dan.