Nicușor Dan: E nevoie ca în anumite instituții centrale și locale să plece oameni din sistem

E nevoie ca în anumite instituții centrale și locale să plece oameni din sistem, a declarat, marți, la Timișoara, președintele Nicușor Dan.
Cosmin Pirv
30 sept. 2025, 17:55, Politic

Întrebat marți despre reforma administrației, președintele Nicușor Dan susține că aceasta este o problemă „vastă, cu multe aspecte”.

„Evident că dacă ne uităm la întregul sistemul administrativ, central și local, există zone însemnate unde e nevoie de ieșiri din sistem, după cum există zone în care e nevoie de mai mulți oameni în sistem. De exemplu, pe partea din poliție responsabilă cu securitatea publică, și mai sunt câteva astfel de exemple”, a adăugat președintele.

„Ca să vă dau un răspuns general, e nevoie ca în anumite instituții și centrale și locale să plece oameni din sistem. E nevoie de reduceri de cheltuieli pe alte segmente, bunuri și servicii, etapizare de investiții. Și sunt sigur că în coaliție se va găsi echilibrul astfel încât să avem o decizie comună asumată”.