7 ani și 6 luni de închisoare pentru Marina Tauber, pentru finanțarea ilegală a fostului Partid Șor

A fost pronunțată sentința în dosarul „Marina Tauber”, în care fosta vicepreședintă a fostului partid „Șor” e acuzată de finanțarea ilegală a partidului înființat de Ilan Șor, declarat neconstituțional în 2023.

Deputata Marina Tauber a fost condamnată, în lipsă, marți la 7 ani și 6 luni de închisoare, relatează zdg.md.

Tauber a plecat în Rusia de mai bine de o jumătate de an și nu a compărut în fața instanței, deși apărarea a cerut audierea acesteia prin videoconferință.

Nu a părăsit țara ilegal

În momentul părăsirii țării, Marina Tauber nu avea nicio interdicție.

În Federația Rusă, ea a putut fi văzută la mai multe evenimente organizate de Blocul „Victorie”.

De menționat că, în decembrie 2024, magistrata care astăzi a citit sentința a respins solicitarea procurorilor de prelungire a interdicției de a părăsi țara, argumentând că aceasta are un comportament exemplar.

„Ținând cont de personalitatea inculpatei Marina Tauber și de circumstanțele individuale ale cauzei penale, instanța apreciază că nu este proporțională prelungirea măsurii preventive obligarea de a nu părăsi Republica Moldova”, se arată în decizia judecătoarei, care a mai adăugat că plecarea peste hotare a Marinei Tauber nu lezează interesele prioritare de luptă împotriva criminalității.

Capetele de acuzare

Urmărirea penală a Marinei Tauber a început în ianuarie 2022, în temeiul sesizării Inspectoratului Național de Investigații și a Comisiei Electorale Centrale.

Capetele de acuzare ale Marinei Tauber

În 2021 a acceptat, în calitate de primar al municipiului Bălți, suma de 9,7 milioane de lei din partea unei organizații criminale condusă de Șor

A falsificat mai multe rapoarte financiare depuse la Comisia Electorală Centrală, în încercarea de a introduce în acte 740.000 de leidrept donații din partea a 104 persoane, care nu au donat, în realitate

În calitate de vicepreședinte al partidului Șor, a acceptat finanțarea de 195 de milioane de lei, fonduri destinate Partidului Șor

A adus intimidări și ofense completului de judecată și procurorului de caz.

Marina Tauber are, încă, statut de deputată în Parlamentul moldovean, însă are suspendată plata salariului din cauza absențelor nejustificate. De asemenea, nu beneficiază de imunitate parlamentară.