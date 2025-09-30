Rusia majorează bugetul pentru forțele de ordine și serviciile de securitate

Kremlinul se pregătește pentru cea mai mare creștere a bugetului destinat forțelor de ordine și serviciilor de informații de la începutul războiului împotriva Ucrainei.

Conform proiectului bugetar, cheltuielile federale pentru poliție, Garda Națională și alte agenții de securitate vor urca cu 13% anul viitor, până la un nivel record de 3,91 trilioane de ruble, scrie Kyiv Independent.

Împreună cu alocările pentru armată și industria de apărare, cheltuielile de securitate ale Rusiei vor atinge 16,84 trilioane de ruble în 2026, reprezentând 38% din bugetul federal.

Proiecțiile arată că acestea vor continua să crească, până la 17,8 trilioane de ruble în 2027.

În contrast, programele sociale vor beneficia de 7,1 trilioane de ruble, iar educația și sănătatea vor primi sub 2 trilioane de ruble.