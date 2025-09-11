Ministerul Apărării se alătură campaniei SUA de comemorare a atacurilor teroriste din 11 septembrie

Joi se împlinesc 24 de ani de la atacurile teroriste săvârșite de Al-Qaeda. În acest context, MApN se alătură campaniei internaționale inițiată de SUA de comemorare a victimelor care și-au pierdut viața în atacurile din 11 septembrie 2001.

„Remember the sky” este o campanie menită să ofere un omagiu digital în onoarea victimelor. Campania a fost inițiată de „National September 11 Memorial & Museum” din SUA. Inițiativa are scopul de a crea un memorial colectiv care asigură că povestea atacurilor din 11 septembrie va continua să fie împărtășită cu generațiile viitoare.

În acest an, MApN s-a alăturat campaniei, postând o fotografie cu cerul privit din fața clădirii Ministerului Apărării, în omagiul civililor care și-au pierdut viața în atacurile teroriste.

La 11 septembrie 2001, grupuri de teroriști au asediat patru avioane comerciale, aeronave pe care le-au folosit drept kamikaze, izbindu-le în Turnurile Gemene din cadrul World Trade Center din New York și clădirea Pentagonului din Washington DC. Ultimul dintre avioane ar fi trebuit să atace sediul Congresului SUA, însă pasagerii au opus rezistență, iar avionul s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania.

În urma atacurilor, turnurile gemene au luat foc, cu civilii de la etajele superioare blocați înăuntru, iar cele două clădiri de 110 etaje s-au prăbușit, potrivit BBC.

În urma atacurilor, 2,977 de civili au murit, dintre care 246 de persoane aflate la bordul avioanelor, 2,606 la Turnurile Gemene și 125 de persoane la Pentagon.

Atacul a fost revendicat de Al-Qaeda, iar în operațiune au fost implicați 19 teroriști.