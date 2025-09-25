Ministrul Apărării al Germaniei: Rusia urmăreşte doi sateliţi folosiţi de armata germană

Ministrul Apărării, Boris Pistorius, vorbind la o conferinţă despre spaţiu organizată la Berlin, a spus că doi sateliţi ruşi de recunoaştere Luch-Olymp urmăresc doi sateliţi IntelSat care sunt utilizaţi, printre alţii, şi de forţele armate germane.

Pistorius a declarat că Rusia şi China au capacitatea de a desfăşura un război spaţial şi ocupă deja poziţii strategice în spaţiu.

„Ei pot bruia, orbi, manipula sau perturba sateliţii prin mijloace cinetice”, a spus el, adăugând că armata germană a fost deja vizată prin atacuri de bruiere.

Pistorius a precizat că, în timp ce vorbea, „39 de sateliţi de recunoaştere chinezi şi ruşi zboară deasupra noastră”, iar observaţiile lor sunt transmise în timp real.

„Aşa că aveţi grijă ce spuneţi”, a adăugat el.