Centrele petroliere rusești de la Marea Neagră „paralizate” de dronele maritime ucrainene

Potrivit sursei, dronele au vizat hub-uri logistice-cheie, inclusiv complexul de încărcare a petrolului al Transneft, controlat de stat, și terminalul Consorțiului Conductei Caspice din Novorossiisk, ambele fiind centrale pentru exporturile de petrol brut ale Rusiei, inclusiv livrările prin așa-numita „flotă fantomă”.

„Dronele navale au vizat facilități logistice-cheie aparținând statului agresor de pe coasta Mării Negre”, a spus sursa. „Împreună, facilitățile au o capacitate de export de 2 milioane de barili de petrol pe zi”.

Consorțiul Conductei Caspice a confirmat că biroul său din Novorossiisk a fost avariat în urma atacului.

Consorțiul, o societate mixtă formată din companii rusești, kazahă și internaționale, operează o conductă care transportă petrol din câmpurile occidentale ale Kazahstanului către terminalul maritim din Novorossiisk.

În Tuapse, un alt oraș-port de pe coasta Mării Negre a Rusiei, dronele ucrainene au distrus cheiul de încărcare a petrolului la unul dintre cele mai mari terminale ale Rusiei, potrivit sursei HUR.

Sursa a afirmat că atacul a scos în evidență „incompetența forțelor ruse care protejează porturile de la Marea Neagră”, focul haotic al apărării antiaeriene avariind locuințe, mașini și provocând panică în rândul civililor.

Autoritățile ruse au raportat două decese și șase răniți în Novorossiisk, un hotel local aflat la aproximativ 2 kilometri de port și cel puțin cinci clădiri din apropiere fiind avariate.

Novorossiisk, situat la aproximativ 400 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina, a devenit o bază crucială pentru Flota Rusă a Mării Negre după atacurile Kievului asupra Crimeei ocupate.

Tuapse, situat în regiunea Krasnodar, este un alt hub vital pentru exporturile de petrol ale Rusiei, terminalele și infrastructura sa fiind critice pentru logistica energetică a țării.