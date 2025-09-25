Mahmoud Abbas s-a adresat Adunării Generale ONU prin videoconferinţă

Abbas a descris situaţia din Gaza drept „o crimă de război şi o crimă împotriva umanităţii”, evidenţiind distrugerile, foametea şi strămutările forţate ale populaţiei palestiniene.

„Ceea ce comite Israelul nu este doar o agresiune. Este o crimă de război şi o crimă împotriva umanităţii, documentată şi monitorizată, şi va fi consemnată în cărţile de istorie şi în paginile conştiinţei internaţionale ca unul dintre cele mai oribile capitole ale tragediei umanitare din secolele XX şi XXI”, a declarat liderul palestinian.

Abbas a criticat guvernul israelian pentru „boala aşezărilor”. Despre proiectul E1 de extindere a coloniilor din Cisiordania, acesta a menţionat că este împotriva legislaţiei internaţionale şi că va „submina soluţia celor două state”.

Abbas a denunţat, de asemenea, violenţele coloniştilor israelieni împotriva civililor palestinieni, sub protecţia armatei, precum şi atacurile asupra locurilor religioase, musulmane şi creştine în Ierusalim, Hebron şi Gaza.

Preşedintele palestinian a subliniat că, deşi respinge atacurile Hamas din 7 octombrie, aza rămâne parte integrantă a statului Palestina şi că organizaţiile armate trebuie să predea armele Autorităţii Palestiniene într-un proces post-război.