Ministrul Bogdan Aurescu a participat la Forumul de la Davos la o sesiunie dedicată rolului Europei

Reuniunea din anul 2022 aduce împreună peste 2.000 de lideri şi experţi din întreaga lume, lucrările sale fiind deschise de Preşedintele Elveţiei, Ignazio Cassis, şi organizate sub tema generală “History at a Turning Point: Government Policies and Business Strategies”. De asemenea, reuniunea din acest an abordează şase arii tematice cheie: restabilirea ordinii globale şi a cooperării regionale; redresarea economică şi o nouă eră de creştere; consolidarea societăţilor sănătoase şi echitabile; protecţia mediului, a securităţii alimentare şi a naturii; transformarea industrială; valorificarea puterii celei de-a patra revoluţii industriale.

Bogdan Aurescu a participat la o reuniune de lucru dedicată rolului global al Europei (“Europe’s Global Role”), în cadrul discuţiilor pe tema unui nou model economic pentru Europa, moderate de comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni.

Obiectivul discuţiilor purtate de actorii politici şi reprezentanţii mediului de afaceri prezenţi la eveniment a fost identificarea modalităţilor prin care Uniunea Europeană şi statele sale membre pot răspunde necesităţii ca UE să acţioneze ca lider global responsabil.

În acest cadru, participanţii au subliniat gravitatea crizei de securitate actuale în Europa şi necesitatea de sprijinire a Ucrainei şi de avansare a eforturilor conceptuale şi practice pe termen lung, în scopul protejării securităţii europene, euroatlantice şi globale, alături de ordinea globală bazată pe reguli, arată un comunicat MAE În acest context, a fost evidenţiat cumulul de crize cu care se confruntă Europa şi întreaga lume la momentul actual, în plus faţă de ameninţările directe de securitate, precum pandemia de COVID-19, schimbările climatice şi dezastrele naturale, ridicând problema adaptării modelului de urmat în ce priveşte rolul global al UE pentru a anticipa şi gestiona în mod eficient crizele actuale şi viitoare, inclusiv prin aplicarea unui model economic care să permită o mai mare flexibilitate în raport cu profilul competiţiei economice la nivel global, creşterea rezilienţei economiei europene şi a perspectivelor sale de creştere.

În ceea ce priveşte eforturile de întărire a modelului economic european şi global, discuţiile au abordat inclusiv modalităţile prin care Federaţia Rusă instrumentalizează avantajele de care dispune din acest punct de vedere, în contextul interdependenţelor economice actuale, fiind subliniată importanţa consolidării sistemului economic global, în baza principiilor economiei de piaţă, susţinute de Uniunea Europeană la nivel comunitar şi global. În context, a fost evidenţiată şi importanţa relaţiei transatlantice şi a schimbului de bune practici, într-o lume din ce în ce mai competitivă şi nesigură din punct de vedere economic, cu impact asupra perspectivelor de creştere durabilă la nivel global.

În acest context, au fost dezbătute necesităţile concrete de adaptare pentru gestionarea unor realităţi precum cele legate de competiţia în sectorul tehnologic şi provocările legate de lanţurile globale de aprovizionare, provocări la adresa securităţii energetice şi cibernetice, care afectează inclusiv Uniunea Europeană şi statele sale membre, fiind evocată necesitatea coordonării continue cu actori like-minded din întreaga lume şi consolidarea legăturilor economice, inclusiv în ceea ce priveşte cadrul juridic aplicabil în prezent, atât la nivel bilateral, cât şi la nivel multilateral.

Totodată, în marja participării sale la ediţia 2022 a Forumului Economic Mondial, ministrul afacerilor externe Bogdan a avut întrevederi cu Prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavriliţa, şi cu ministrul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, precum şi o întrevedere bilaterală cu Bilawal Bhutto Zardari, ministrul afacerilor externe al Republicii Islamice Pakistan. De asemenea, şeful diplomaţiei române a avut un schimb de vederi cu Børge Brende, Preşedintele Forumului Economic Mondial.

Totodată, ministrul român de externe a discutat cu omologul finlandez, ministrul Pekka Haavisto, pe tema perspectivelor discuţiilor în curs cu Turcia privind aderarea Suediei şi Finlandei la NATO, fiind convenită menţinerea unei legături apropiate în perioada imediat următoare între cei doi miniştri pe acest subiect.

Tot în marja Forumului, ministrul Aurescu a abordat cu Miroslav Lajcak, reprezentantul special al UE pentru dialogul Belgrad-Pristina şi alte aspecte regionale privind Balcanii de Vest, ultimele evoluţii ale dialogului şi perspectivele sale.