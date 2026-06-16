Ministrul german de Externe face anunțul: Șanse ca negocierile de pace Rusia-Ucraina să înceapă în această vară

Ministrul german de externe Johann Wadephul a declarat că există posibilitatea ca discuțiile pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina să înceapă chiar în această vară. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru RTL, potrivit Ukrinform.

„Cred că acum există o șansă de a începe discuțiile în această vară”, a declarat Wadephul.

El nu a exclus nici varianta ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, să fie mai deschis la dialogul alături de Ucraina, decât era în trecut, spunând că situația s-ar putea schimba.

„Acum s-ar putea afla într-un stadiu în care ia în serios în considerare acest lucru”, a mai spus ministrul german.

Acesta a adăugat că situația de pe front din acest moment nu oferă un avantaj decisiv nici Rusiei, dar nici Ucrainei.

El a făcut referire și la o declarație recentă a liderului belarus Aleksandr Lukașenko, aliat apropiat al lui Vladimir Putin, care a spus că niciuna dintre părți nu poate obține o victorie militară.

„Aceasta a fost o declarație interesantă din partea unui aliat foarte apropiat al lui Putin”, a mai precizat ministrul german.

În același timp, Johann Wadephul a spus că Ucraina a fost deschisă negocierilor pe tot parcursul războiului, iar decizia de a începe discuțiile de pace depinde acum de Rusia.

Germania, Franța și Regatul Unit, împreună cu alți parteneri europeni, au transmis deja un semnal Moscovei privind viitoarele discuții, pentru care sunt pregătiți, spune ministrul.

„Și noi suntem pregătiți pentru discuții”, a declarat Wadephul.

El a adăugat că Vladimir Putin ar trebui să înțeleagă că prelungirea războiului nu are sens, în condițiile în care sancțiunile occidentale continuă să afecteze economia Rusiei, iar Europa rămâne susținătoare a Ucrainei.

„Într-o evaluare sobră, el ar trebui să concluzioneze că acum este un moment bun pentru negocieri”, a spus el.

Potrivit Ukrinform, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ar trebui depuse eforturi pentru organizarea unei întâlniri de pace înainte de iarnă și că Ucraina este deschisă să discute despre un loc special stabilit.