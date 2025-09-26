Ministrul ungar de externe: „Zelenski începe să o ia razna”. Tensiuni tot mai mari între Ungaria și Ucraina

Președintele Volodimir Zelenski a declarat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că drone de recunoaștere despre care se suspectează că aparțin Ungariei au pătruns ilegal în spațiul aerian al Ucrainei. Potrivit liderului ucrainean, aparatele ar fi fost implicate în misiuni de supraveghere în apropierea frontierelor, cu un posibil interes pentru infrastructura industrială din regiune.

Zelenski a solicitat armatei ucrainene rapoarte urgente privind aceste incidente, fără a furniza date exacte despre locația sau momentul aparițiilor dronelor.

Peter Szijjarto atacă dur: „Zelenski vede monștri”

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a reacționat vineri pe Facebook, afirmând că „președintele Zelenski începe să o ia razna din cauză că este anti-ungar” și adăugând ironic că „vede acum monștri”.

Tensiunile Ungaria Ucraina s-au intensificat în ultimele luni, pe fondul mai multor episoade controversate legate de minoritatea maghiară din Ucraina și sprijinul reținut al Budapestei pentru Kiev în conflictul cu Rusia.

Interdicții reciproce pentru oficiali militari

Tot vineri, autoritățile de la Kiev au interzis accesul pe teritoriul Ucrainei pentru trei responsabili militari ungari, ca reacție la o decizie anterioară a Ungariei. În luna iulie, Budapesta interzisese intrarea a trei oficiali militari ucraineni, acuzând implicarea acestora în recrutarea forțată, în urma căreia un etnic maghiar ar fi murit.

Ulterior, guvernul Viktor Orban a extins interdicția și asupra comandantului forțelor de drone ucrainene, Robert Brovdi, pe fondul atacurilor asupra conductei ruse Drujba, vitală pentru importurile de petrol în Ungaria și Slovacia.