Mișcare surprinzătoare între SUA și China: cele două puteri discută vizite la obiective nucleare

Discuțiile sunt deocamdată informale și preliminare, potrivit unor surse citate de CNN. Washingtonul intenționează să continue negocierile în lunile următoare, inclusiv în cadrul unor întâlniri directe între oficiali americani și chinezi. Ideea vizitelor reciproce ar fi fost ridicată chiar de partea chineză în timpul unor întâlniri cu oficiali americani din acest an.

Ce ar putea vedea americanii în China

În discuții au apărut posibilitatea unor vizite la laboratoarele naționale americane și la facilități echivalente din China. Statele Unite ar fi dispuse să analizeze inclusiv vizite la poligoane de testare nucleară.

Astfel de vizite ar putea reprezenta o măsură de construire a încrederii între cele două state. Ele ar permite oficialilor să obțină informații directe despre activitățile nucleare ale celeilalte puteri și ar putea crea baza unor negocieri mai ample.

Paul Dean, fost oficial american responsabil de politica privind controlul armamentului, consideră că o asemenea inițiativă ar putea fi extrem de valoroasă pentru reducerea riscurilor nucleare. „Este o perioadă foarte periculoasă”, a avertizat acesta, subliniind că există în prezent puține mecanisme de protecție în relația nucleară dintre Washington și Beijing.

China își extinde arsenalul nuclear

Discuțiile au loc pe fondul preocupărilor americane privind dezvoltarea rapidă a arsenalului nuclear chinez. Statele Unite au în jur de 5.000 de focoase nucleare, în timp ce China are aproximativ 600. Beijingul își extinde însă infrastructura nucleară și este estimat că va produce sute de focoase suplimentare în următorul deceniu.

În același timp, China nu dorește să discute măsuri care ar limita dezvoltarea arsenalului său. Oficialii chinezi au argumentat în mod repetat că Statele Unite și Rusia dețin arsenale mult mai mari. Președintele Donald Trump a susținut recent ideea unor negocieri trilaterale între SUA, Rusia și China. La ultima întâlnire cu Xi Jinping, însă, cei doi lideri nu au discutat posibilitatea vizitelor la obiective nucleare.

Un posibil început pentru un acord mai amplu

Washingtonul încearcă de mai mult timp să atragă China într-un mecanism de control al armamentului nuclear. Până acum, eforturile nu au produs un acord concret. Situația este complicată și de faptul că ultimul tratat important de control al armamentului nuclear dintre SUA și Rusia a expirat anul trecut.

Vizitele reciproce nu ar însemna automat un acord privind reducerea arsenalelor. Ele ar putea reprezenta însă un prim pas către o relație mai transparentă între cele două puteri. Unii oficiali americani rămân sceptici și consideră că Beijingul ar putea folosi propunerea pentru a crea o atmosferă favorabilă înaintea viitoarelor întâlniri la nivel înalt.