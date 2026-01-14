Misiune scurtată: Patru astronauți NASA pleacă astăzi de pe Stația Spațială Internațională, din cauza unei probleme medicale

Cei patru astronauți NASA se vor întoarce pe Pământ în aceeași capsulă SpaceX Dragon cu care au zburat către stația spațială. Grupul, cunoscut sub numele de Crew-11, este programat să se desprindă de stație în cursul după-amiezii de miercuri, scrie NBC News.

Este pentru prima dată în istoria de 25 de ani a stației spațiale când o misiune este întreruptă din cauza unei probleme medicale apărute în orbită. Oficialii NASA nu au oferit detalii despre membrul echipajului afectat sau despre natura problemei medicale, însă a subliniat că situația este stabilă și nu este considerată o evacuare de urgență.

„În primul rând, suntem cu toții bine”, a scris Mike Fincke, unul dintre astronauții misiunii, în weekend. „Toți cei de la bord sunt stabili, în siguranță și bine îngrijiți. A fost o decizie deliberată pentru a permite efectuarea evaluărilor medicale corespunzătoare la sol, unde există întreaga gamă de capacități de diagnosticare. Este decizia corectă, chiar dacă este puțin amară”, a mai scris acesta, într-o postare pe LinkedIn.

Cine va rămâne la bordul stației spațiale

Dacă totul va decurge conform planului, astronauții Crew-11 vor ameriza în Oceanul Pacific, în largul coastei Californiei, în cursul dimineții de joi. Călătoria de aproximativ 11 ore va include o manevră de ieșire din orbită pentru a încetini nava spațială înainte de a pătrunde în atmosfera Pământului și de a ameriza cu parașute în apă.

În aceste condiții, doar inginerul de zbor al NASA Chris Williams și doi cosmonauți ruși vor rămâne la bord. Oficialii NASA au declarat că evaluează opțiunile pentru a devansa următoarea lansare, o misiune cunoscută sub numele de Crew-12, pentru a completa personalul necesar.

Cei patru astronauți au ajuns la Stația Spațială Internațională în luna august 2025 și erau programați să rămână acolo până la sfârșitul lunii februarie.