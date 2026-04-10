Misiunea Artemis II se apropie de cel mai riscant moment: reintrarea capsulei în atmosfera Pământului

Capsula Orion va reveni pe Pământ cu o viteză de aproximativ 40.000 de kilometri pe oră, iar frecarea cu atmosfera va încălzi suprafața navei la temperaturi de peste 2.700 de grade Celsius, mai arată CNN.

Reintrarea, una dintre cele mai periculoase faze ale zborului

În timpul reintrării, nava spațială intră în atmosfera terestră cu o viteză de peste 30 de ori mai mare decât cea a sunetului. Aerul comprimat în jurul capsulei produce temperaturi extreme, iar scutul termic devine elementul esențial pentru protecția echipajului. Astronautul Victor Glover a spus că momentul întoarcerii pe Pământ este unul la care echipajul s-a gândit încă de la începutul misiunii.„Trebuie să ne întoarcem acasă. Toate datele, imaginile și poveștile misiunii vin odată cu noi”, a declarat acesta.

The Orion spacecraft’s thrusters ignited for the second return trajectory correction burn to fine‑tune the spacecraft’s path toward Earth. Splashdown of Artemis II is expected around 8:07pm ET on Friday, April 10 (0007 UTC on Saturday, April 11), off the coast of San Diego. pic.twitter.com/VuRw7IVqpP — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 10, 2026

Îngrijorările privind această etapă provin dintr-o problemă observată după misiunea Artemis I din 2022, când scutul termic al capsulei Orion a prezentat crăpături și deteriorări neașteptate. Acest scut, realizat dintr-un material numit Avcoat, este proiectat să absoarbă și să disipeze căldura extremă generată în timpul reintrării. Deși capsula Artemis I a revenit în siguranță pe Pământ, deteriorările descoperite au ridicat întrebări privind comportamentul materialului în condiții extreme.

O traiectorie modificată pentru revenirea pe Pământ, NASA spune că totul e pregătit

Pentru a reduce riscurile, NASA a decis ca Artemis II să urmeze o traiectorie diferită de cea utilizată în testul din 2022. Misiunea Artemis I a folosit o reintrare de tip „skip”, în care capsula intră temporar în atmosferă, apoi urcă din nou înainte de reintrarea finală. Pentru Artemis II, specialiștii au ales o traiectorie diferită, menită să reducă intensitatea încălzirii și să limiteze apariția crăpăturilor în scutul termic.

Oficialii agenției spațiale spun că au analizat în detaliu problema și sunt convinși că scutul termic poate proteja echipajul. Administratorii misiunii subliniază că toate sistemele navei – de la navigație și comunicații până la propulsie și suportul pentru viață – depind de succesul ultimelor minute ale zborului. După amerizarea capsulei Orion în Oceanul Pacific, în apropiere de coasta Californiei, echipele de recuperare vor inspecta imediat scutul termic pentru a evalua modul în care acesta s-a comportat.

Critici din partea unor foști specialiști NASA

Decizia de a trimite un echipaj uman în această misiune a fost criticată de unii foști experți ai agenției spațiale. Charlie Camarda, fost astronaut și specialist în scuturi termice, a afirmat că zborul cu un sistem despre care există încă incertitudini este o decizie riscantă. El consideră că NASA nu a demonstrat pe deplin cum pot evolua fisurile din material în timpul reintrării.

În ciuda criticilor, atât oficialii NASA, cât și membrii echipajului Artemis II spun că au încredere în rezultatele testelor și în analiza realizată după misiunea Artemis I. Comandantul misiunii, Reid Wiseman, a declarat că echipa a identificat cauza problemelor și că traiectoria modificată de reintrare face zborul sigur. După aproape două săptămâni petrecute în spațiu, ultimele minute ale zborului vor decide succesul misiunii. Dacă reintrarea va decurge conform planului, Artemis II va deveni prima misiune cu echipaj uman care a zburat în jurul Lunii după programul Apollo.