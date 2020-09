Misterul deltei transformate în „cimitirul elefanţilor”. Autorităţile din Botswana au descoperit cauza celor peste 350 de decese

Moartea „misterioasă” a sute de elefanţi i-a alertat pe ecologişti anul acesta, cu atât mai mult cu cât nu a fost identificată o cauză exactă a deceselor. Imaginile publicate pe Internet au răspândit îngrijorarea în rândul oamenilor din toate colţurile lumii, iar autorităţile din Botswana au demarat o anchetă pentru a elucida enigma.

Luni, oficialii africani au făcut public rezultatul investigaţiei: de vină ar fi toxinele produse de cianobacterii. Acestea sunt organisme microscopice, care se găsesc mai ales în apă, dar şi în sol, arată Reuters. Deşi nu sunt neapărat o sursă de substanţe toxice, cercetătorii avertizează că efectele negative se manifestă din ce în ce mai des, pe măsură ce schimbările climatice afectează Planeta.

Cyril Taolo, director adjunct al Departamentului pentru Faună şi Parcuri Naţionale, a declarat într-o conferinţă de presă că, potrivit datelor obţinute până în prezent, nu poate fi identificată decât provenienţa toxinelor, nu şi tipul specific al acestora.

Taolo a adăugat că autorităţile vor monitoriza situaţia în continuare. Oficialii dau asigurări că viaţa sălbatică din Botswana nu este în pericol. Decesele fulgerătoare nu par să fi afectat celelalte animale, elefanţii fiind singurele victime din Delta Okavango Panhandle.

Braconajul reprezintă una din cele mai grave ameninţări la adresa populaţiei de elefanţi din Africa. Botswana găzduieşte aproape o treime din elefanţii de pe continent.

