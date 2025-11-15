Moldova înlocuiește manualele autohtone de matematică cu cele din Estonia

Anunțul schimbării manualelor a fost făcut de ministrul Educației, Dan Perciun, în cadrul unei conferințe despre prioritățile sistemului de învățământ. El a explicat miercuri că, în cazul matematicii, autoritățile „nu mai vor să experimenteze cu producția locală”, motiv pentru care au decis să preia modelul estonian, considerat mai eficient și mai atractiv pentru elevi.

Declarația a provocat imediat reacții critice din partea autorilor de manuale, care se simt nedreptățiți de sugestia că activitatea lor ar fi eșuat.

Manualele estoniene, traduse în limba română

„Nu mai putem face manuale”, susține oficialul moldovean, citat de Europa Liberă, făcând referire la matematică în special. Manualele estoniene vor fi cumpărate, traduse în limba română și adaptate pentru clasele I-XII, urmând să fie introduse în 2027, odată cu noul curriculum național.

Declarația lui Dan Perciun a declanșat reacții negative în rândul autorilor. Conferențiarul universitar dr. Ion Achiri consideră nedrepte afirmațiile ministrului: „Domnul ministru a ofensat un grup mare de specialiști… Nu știu de ce spune că am eșuat”. El susține că manualele actuale au contribuit la rezultatele bune ale elevilor la competițiile internaționale.

„Triste, în alb și negru” manualele moldovenești

Achiri recunoaște însă unele probleme, precum aspectul estetic modest al manualelor autohtone: „Triste din punct de vedere estetic, în alb-negru… Manualele de peste hotare arată mai bine și sunt mai atractive pentru elevi”. Motivul care a împiedicat îmbunătățirea materialelor ar fi ar fi lipsa investițiilor, spune el, și propune diferențierea manualelor pentru profilul real și cel umanist.

Reacțiile profesorilor sunt mai echilibrate. Irina Ciobanu, profesoară de matematică în Chișinău apreciază că manualele actuale „nu sunt rele”, dar și că cele estoniene ar putea aduce un „suflu nou” pentru că pun accentul pe probleme aplicative, care apropie matematica de viața cotidiană.

Matematica, disciplină-problemă în Moldova

Decizia ministerului a fost luată în urma rezultatelor slabe ale elevilor moldoveni la examenele naționale și testările internaționale. La testul PISA 2022 – evaluare internațională care măsoară o dată la trei ani competențele practice ale elevilor de 15 ani la lectură, matematică și științe – mai puțin de 45% dintre adolescenți au atins nivelul minim de competențe la matematică. Iar la examenele de clasa a IX-a, matematica rămâne disciplina cu cele mai multe note negative în Republica Moldova.