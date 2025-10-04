Ministrul Educației din Republica Moldova cere sistarea colectării de bani pentru Ziua Profesorului

Ministrul Educației și Cercetării din Republica Moldova, Dan Perciun, le solicită părinților să renunțe la colectarea de bani pentru Ziua Profesorului, celebrată pe 5 octombrie, potrivit jurnal.md.

Dan Perciun spune că există un cod de etică al cadrului didactic, care este încălcat flagrant de fiecare dată când se adună bani pentru profesori.

Ministrul cere raportarea cazurilor de colectă de bani

„Încurajăm pe toată lumea să raporteze aceste cazuri, în special la Centrul Național Anticorupție (CNA). Acolo sunt solicitări din partea cadrelor didactice pe acest subiect.

Colectările încalcă flagrant și codul de etică al cadrului didactic.

De aceea este important să avem aceste sesizări documentate, transmise către CNA, către direcțiile de învățământ, care sunt angajatorii cadrelor didactice, și eventual către Ministerul Educației, ca să putem pune în aplicare prevederile codului de etică”, spune Perciun, care a adăugat că va trimite și o circulară către toate instituțiile de învățământ în acest sens.

Republica Moldova sărbătorește, pe 5 octombrie, Ziua Pedagogului.

În preziua acesteia, Ministerul Educației și Cercetării organizează la Palatul Republicii un eveniment festiv, la care sunt așteptați 650 de profesori din toate instituțiile de învățământ: general, profesional tehnic, superior, alți angajați din domeniu.

Va fi desemnat și câștigătorul concursului „Pedagogul Anului 2025” la categoriile: „Educatorul Anului”, „Învățătorul Anului” și „Profesorul Anului”.