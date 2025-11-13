România și Republica Moldova își consolidează parteneriatul strategic: Construim punți, nu garduri

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a felicitat pe omologul său pentru rezultatul alegerilor de la Chișinău și pentru modul în care autoritățile moldovene au gestionat presiunile externe asupra procesului democratic.

„România a fost, este și va rămâne partenerul strategic și cel mai apropiat susținător al Republicii Moldova. Faptele o demonstrează”, a declarat premierul român.

Bolojan a subliniat importanța menținerii unui dialog constant între guvernele celor două state și a enumerat principalele proiecte comune aflate în derulare: interconectarea infrastructurilor energetice și de transport, reabilitarea și electrificarea conexiunii feroviare Iași–Ungheni, construcția podului de la Ungheni, reducerea timpilor de tranzit la frontieră și consolidarea cooperării economice.

„Vom lucra îndeaproape cu Guvernul de la Chișinău, deoarece aderarea la Uniunea Europeană este singura opțiune în măsură să răspundă aspirațiilor de viitor și să ducă la creșterea nivelului de trai al cetățenilor Republicii Moldova”, a adăugat premierul român, subliniind sprijinul pentru deschiderea rapidă a primelor clustere de negociere pentru aderare.

Munteanu: Altădată se puneau garduri de fier între noi. Azi construim punți

La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a mulțumit pentru sprijinul constant oferit de România în procesul de integrare europeană.

„Relația specială dintre Chișinău și București este cunoscută de toată lumea. Altădată se puneau garduri de fier între noi. Azi noi construim punți — punți energetice, economice, culturale și umane”, a spus Munteanu.

Acesta a evidențiat progresele realizate în domeniul energetic, unde Republica Moldova, sprijinită de România, nu mai depinde de gazul rusesc și devine parte a coridorului regional de gaze care leagă Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina.

Printre proiectele prioritare menționate de premierul moldovean se numără finalizarea liniei electrice Vălcănești–Chișinău, construcția de noi interconectări cu România și Ucraina, modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare de la frontieră și extinderea cooperării culturale și educaționale.

„Planul nostru este să devenim, dintr-o țară care trebuie ajutată, un stat care contribuie la securitatea regională și la unitatea europeană. Avem multe de făcut împreună și, cum spunem noi, la mai mult și la mai mare”, a încheiat Alexandru Munteanu.