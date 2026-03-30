Munca remote ar putea crește rata natalității

Potrivit unei cercetări realizate în 38 de țări, cuplurile în care ambii parteneri lucrează de acasă cel puțin o zi pe săptămână au, în medie, cu 0,32 copii mai mult decât cele în care niciunul nu are această opțiune. Studiul, realizat de economiști și publicat de National Bureau of Economic Research (NBER), analizează date de la adulți cu vârste între 20 și 45 de ani, luând în calcul atât copiii deja născuți, cât și planurile de a avea copii în viitor, scrie Euronews.

În medie, femeile din cupluri în care nimeni nu lucrează de acasă au 2,26 copii. Dacă femeia lucrează remote cel puțin o zi pe săptămână, numărul crește la 2,48. Dacă ambii parteneri lucrează de acasă, media ajunge la 2,58 copii.

De ce munca remote poate influența decizia de a avea copii

Cercetătorii spun că există mai multe explicații posibile pentru această legătură dintre munca de acasă și natalitate. În primul rând, lucrul remote face mai ușoară combinarea vieții profesionale cu creșterea copiilor. Se reduce presiunea asupra părinților, în special asupra femeilor. În al doilea rând, familiile care au deja copii pot fi mai motivate să caute locuri de muncă flexibile, care permit lucrul de acasă. În al treilea rând, extinderea muncii remote ar putea crește oportunitățile pentru părinți de a alege joburi mai prietenoase cu viața de familie.

Efectul muncii remote asupra natalității depinde și de cât de răspândit este acest tip de lucru în fiecare țară. În rândul angajaților cu vârste între 20 și 45 de ani, proporția celor care lucrează de acasă cel puțin o zi pe săptămână variază semnificativ. De exemplu, de la 21% în Japonia până la 60% în Vietnam. În Europa, lucrul remote este mai puțin răspândit în multe state. Marea Britanie se află printre lideri, cu aproximativ 54% dintre angajați care lucrează cel puțin parțial de acasă.

Ar putea munca remote să combată scăderea natalității?

Autorii studiului sugerează că extinderea muncii remote ar putea avea efecte asupra natalității la nivel național. În Statele Unite, de exemplu, cercetătorii estimează că munca de acasă ar putea explica aproximativ 8% din totalul nașterilor. Este echivalentul a aproximativ 291.000 de copii pe an. Totuși, studiul avertizează că politicile care impun un singur model de lucru pentru toți angajații ar putea avea efecte negative asupra productivității și satisfacției profesionale.